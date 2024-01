Inés Rey respalda el trabajo de la Policía Nacional en los narcopisos y confia ciegamente en la continuidad del Consorcio en Nostián

Inés Rey confia en que el Consorcio de As Mariñas siga tratando la basura en Nostián. Ultimatums a parte, de los que no tenía, por cierto constancia, destacó Inés Rey la oferta realizada al Consorcio, con una reducción del 16% del canon y un precio de 100 euros por tonelada. Además, con la opción de no asumir, desde el Consorcio, los rechazos.

A la continuidad de los concellos del Consorcio, hay que añadir la licitación de Nostián, con las correspondientes reformas en la planta, lo que va a suponer una inversión de unos 380 millones de euros.

También se refirió la alcaldesa a la seguridad en A Coruña, con la proliferación de narcopisos. Venimos de quejas en Monte Alto, hoy hubo una operación antidroga en Labañou. Inés REy, que siempre ha insistido que esta es una competencia de la Delegación del Gobierno, dio un voto de confianza al trabajo de la Policía Nacional, con la que mantuvo esta mañana una reunión.

A esto también añadía Inés Rey que después la Policía depende, tras sus investigaciones, de las autorizaciones judiciales para entrar en los narcopisos o narcocasas. Hoy, además, la Policía Local de A Coruña cuenta con 30 nuevos agentes, la incorporación más numerosa desde 1992, elevando el número de policías locales en A Coruña a algo más de 350.