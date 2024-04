Inés Rey: "Reitero la honestidad de mi gobierno, no hubo nigún problema en cinco años y no comento notas de prensa de otros partidos"

El grupo municipal del PP acusa ahora al Gobierno Local de no permitirle acceder a un expediente de la Concejalía de urbanismo en el que se proponía sancionar al concejal responsable de esta área, José Manuel Lage, por realizar obras sin licencia en un piso del que es propietario.

Desde el PP enviaban una nota de prensa a los medios de comunicación, con tres puntos:

● Los concejales Populares detectaron el martes que en el expediente de disciplina urbanística existía un informe en el que se hacía referencia a otro de técnicos municipales, que no estaba incluido, que es el que propone incoar reposición de legalidad frente a Lage Tuñas por realizar obras sin licencia, además de ordenar su paralización.

●Solicitamos ver ese informe, firmado el 19 de enero de 2024 por una técnico de Urbanismo y una Jefa de Departamento, y ayer se comunicó desde Alcaldía que no teníamos derecho a verlo porque al no incoarse la reposición de legalidad por decisión de la Directora de Área, nombrada a dedo por el Gobierno municipal, ya no está incluido en el expediente.

● En este informe, además, técnicos municipales ponen en duda el certificado emitido por un arquitecto de Lugo en 2021 que recoge que ese inmueble tiene uso residencial desde 2014, ya que los funcionarios consideran que del estudio de la documentación aportada en los expedientes previos se comprueba que nunca tuvo ese uso residencial.

Después llegaba la contestación de la alcaldesa Inés Rey, tras visitar la obra de recuperación de un mikvé de Sinagoga, en la calle que lleva el mismo nombre. Precisamente, allí también estaba José Manuel Lage Tuñas, quien no quiso hablar a los medios.

Habló la alcaldesa, Inés Rey, apuntando que "reitero que las explicaciones se darán en el lugar que corresponde, que es el pleno, si así lo demandan el resto de grupos. Reitero la honestidad y la integridad de mi gobierno, en el que confío plenamente. Nunca hubo ningún problema en estos últimos cinco años. Nuevamente les digo que no voy a entrar en el lodazal en el que está convirtiendo el Partido Popular la política municipal con acusaciones lanzadas y de las que después se retractan. Por lo tanto, ya he dicho todo lo qué tenía que decir. No voy a hacer ningún comentario más ni voy a comentar las notas de prensa de otros partidos".