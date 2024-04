Inés Rey: "No creo que las concentraciones del sábado vayan a condicionar la decisión de Pedro Sánchez"

El PSOE convoca concentraciones para mañana a las once en distintos puntos de la provincia en apoyo a Pedro Sánchez. La de A Coruña será frente a la sede de la agrupación, en Zalaeta. El secretario provincial del partido, Bernardo Fernández, llama a participar en estas movilizaciones para defender una política más limpia.

La alcaldesa y secretaria de la agrupación coruñesa, Inés Rey, no cree que estas manifestaciones sirvan para condicionar la decisión de Sánchez, pero sí para mostrarle el apoyo, no solo de afiliados socialistas sino también de no afiliados cansados con el modelo actual de política en España. Acusa al PP y a la ultraderecha de embarrar la política. Le responde el secretario provincial del PP en A Coruña, Diego Calvo, que insta a los socialistas también a actuar, al mismo tiempo que critica la decisión de Sánchez.