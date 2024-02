Un estudio de la UDC reclama más políticas para que As Pontes pueda superar la descarbonización

As Pontes precisa más medidas para hacer frente a la descarbonización. Así figura en un estudio coordinado por la Universidade de A Coruña que analiza las consecuencias de la transición energética en trece regiones de nueve países europeos y trata de dar soluciones. El informe concluye que no solo hacen falta alternativas para generar empleo ahora que ha cerrado la central térmica, sino también formación para los nuevos puestos de trabajo que se creen y recursos para atender a las personas que permanecen en esta localidad. Cabe destacar que en los últimos años este ayuntamiento ha perdido cuatro mil habitantes, se ha quedado con once mil, lo que supone menos recursos. Esto influye, según los investigadores, en asuntos como el envejecimiento de la población.

El estudio está coordinado por el profesor Ricardo García Mira. Las investigaciones desde puntos de vista económico, ecológico y social comenzaron en mayor de 2020 y terminaron el pasado mes de octubre.