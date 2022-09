MÁS DE UNO, ONDA CERO CORUÑA, 05/09/2022

Los trabajadores del Club del Mar piden que el Concello cumpla con el reequilibrio del convenio de la piscina y en el Barrio de las Flores que talen árboles enfermos

Comienza el curso. En las guarderías, con matrícula gratis. Y en la Universidad, con algunas dificultades para alquilar pisos. El lunes nos deja aún a los vecinos del Barrio de las Flores con el susto en el cuerpo de lo qué pudo ser una tragedia por la caída de un árbol en plenas fiestas. Inés Rey argumenta que no había aviso de alerta por vientos, mientras que Caluxa Barrientos insistía en Más de Uno que ya ha notificado varias peticiones al Concello para que talen árboles que están enfermos y que son un peligro para los vecinos que están en el parque. También piden los trabajadores del Club del Mar que el Concello ejecute la solución para acabar con la sangría que supone, por el alza de la energía, el mantenimiento de la piscina. José Rodríguez, presidente del Comité de Empresa, recuerda que desde el Concello, tanto Lage Tuñas como Gonzalo Castro, tienen claro que la solución para por el reequilibrio del convenio, pero pasan los días y no han vuelto a llamar para proceder a ese reequilibrio que evite un ERTE inevitable si no lo remedian en María Pita.

Redacción