Rosende hace balance del mercado del Dépor y sigue sin convencer para justificar la falta de oportunidades a la cantera en el primer equipo

Se acabó el mercado de enero y en el Deportivo hubo trabajo hasta el último minuto. Finalmente, consiguió el Dépor la salida de Víctor Narro, cedido al Atlético Baleares. Y esta salida activó en la tarde del martes el fichaje del delantero Arturo, prepio pago de un traspaso al Sanse. Por el camino, también se intentó fichar a Jofre. En este caso el extremo, cedido por el Espanyol en el Mirandés, no acabó llegando porque también pedía una indemnización el equipo castellano.

Rosende habló más de una hora. Y muchas de las preguntas y de las respuestas tuvieron como protagonista a la cantera. Ni usando unas palabras de Álex Bergantiños sobre la dificultad de quemar etapas y subir peldaños en el Deportivo ha conseguido convencer el argumento de Rosende. Desgraciadamente para Álex, ni fue campeón de España juvenil, ni fue convocado con ninguna selección española en categorías inferiores ni tampoco jugó con el Deportivo en segunda B. Sigo pensando que mientras que no se apueste por un entrenador que crea en la cantera, crea en darle oportunidades, no hay nada que hacer. Porque Óscar Cano ya ha demostrado que para conseguir el objetivo no cuenta con los canteranos del Deportivo. Hasta ni apenas da minutos a los que ya tienen ficha con el primer equipo, caso de Trilli o Yeremay. Y de nada servirán las herramientas y el contacto con las familias, como resaltó Rosende, como estilo en el actual Deportivo para convencer a los chavales de la necesidad de tener paciencia. Y sin meterme, aunque lo citó Rosende, en el entorno dominado por representantes que buscan ofertas mejores.

También hubo bastante tiempo para Trilli. A diferencia de Narro, aún teniendo muchos menos minutos y muchísimos menos en el futuro, se le cerró la puerta de salida. Rosende descarta que influya la negativa del jugador y su gente a ampliar un contrato que acaba la próxima temporada. Y apela a que Trilli salga de las curvas por las que se mueve actualmente su trayectoria en el Deportivo.

En conclusión, el ascenso, sea directo o vía playoff, será el que determine el éxito o el fracaso de la planificación. El fin y los medios. Y a fijarse ya en el partido contra el Mérida, en el que no podrá estar el último fichaje, Arturo, porque arrastra sanción.