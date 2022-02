Más de Uno A Coruña 23/2/2022

Difunto en la Ronda de Outeiro | Onda Cero Coruña

Como todos os mércores, achegámonos ó Concello de Arteixo. Mañán hai pleno municipal con protagonismo á normativa de Plusvalías, da que nos da conta o alcalde, Carlos Calvelo. Tamén falamos con Santiago Vázquez, do Grupo Naturalista Hábitat, que nos contou cómo mudaron as conductas das gaivotas e das andoriñas, cando ainda falta un mes para a chegada da primavera. Repasamos a actualidade da Coruña, da sua comarca, de Ferrol e de FerrolTerra. E os Deportes, escoitando a Álex Bergantiños, que xogou o partido 300 co Deportivo o pasado domingo ante o Calahorra e que, pendente do seu futuro máis aló do 30 de xuño de 2022, ten como obxectivo deixar ó Deportivo na segunda División, porque foi na segunda División a categoría na que debutou co primeiro equipo en 2011.

