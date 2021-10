María Rivas: "A Delegación do Goberno estará na xuntanza cos mariscadores da Ría do Burgo, pero a compensación é competencia da Xunta"

MÁS DE UNO, ONDA CERO CORUÑA, de lunes a venres, de 12:40 a 14:00 horas.

A Delegación do Goberno vai estar presente nesa reunión. Imos plantexar a postura do goberno. A autoridade competente en marisqueo é a Xunta de Galicia. O único esforzo nesta cuestión é o do Goberno, no momento que financia o 100% do dragado da Ría. As compensacións deben ir da man da autoridade competente en marisqueo. Que é a Xunta de Galicia.

No caso do Porto Exterior. Era unha obra de interés xeral do Estado. NAquel momento era competenten. NEste momento é unha obra de rexeneración do entorno. As licencias dos mariscadores é competencia da Xunta de Galicia. A Xunta se corresponsabilizaría de parte de esta obra. É o momento de saber cal é o seu compromiso.