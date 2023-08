Sin globo en Betanzos y con obras a contrarreloj en A Malata para acoger el Racing-Sporting, del 27 de agosto

Volvemos tras el festivo. Hoy, 16 de septiembre, festemajos San Roque. En A Coruña siguen las fiestas de María Pita. Juan Guillín nos da cuenta desde la Plaza de A Cubela del programa de fiestas, que incluía una actuación de Paco Nogueiras.

Nos atiende el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela. Tras conseguir la mayoría absoluta trabaja a contrarreloj para cumplir con sus compromisos electorales, como el de tener un presupuesto para lo que resta de año. Y también para que A Malata cumpla con las exigencias de la Liga y poder estrenarse el domingo, 27 de agosto, ante el Sporting de Gijón. Por el medio, ha tocado retocar papeles burocráticos en las licencias de obras del campo. Quedan solo once día, pero Rey Varela sigue siendo optimista para que este partido, ya correspondiente a la tercera jornada, se pueda jugar en casa.

Seguimos por Ferrolterra. En Valdoviño, concretamente, Alfredo López, del CEMMA nos da más detalles del tiburón peregrino que llegó a la playa.

Después del informativo de las 13 horas, nos acercamos a Betanzos. Llegó el día, pero no habrá globo en Betanzos. Con Alberto Gómez Barros, recogemos testimonios de betanceiros, que muestran su indignación por no poder disfrutar del evento por el que se conoce a Betanzos en todo el mundo. Incluso, con hosteleros, sector que puede sufrir, además, esta falta del globo de Betanzos. La política aparece como factor clave para entender esta ausencia y así lo reconoce Jaime Pita, de la familia Pita, heredero del fundador del globo, Claudino Pita, en 1875. Jaime Pita insiste que, pandemias y guerra civil al margen, no hubo globo en 1969 por culpa del entonces alcalde. Pero insiste en no acatar injerencias políticas, después del pacto de gobierno PSOE-BNG. Y hasta se queja de que a los colaboradores que trabajan en la confección del globo no se les quisiera pagar el trabajo de elaboración del globo.

Un miércoles más, hablamos de flora y fauna con el Grupo Naturalista Hábitat. Hoy incluso tocamos dos temas de actualidad: los jabalíes en las ciudades y el descenso de las gaviotas.

Con Juan Guillín repasamos la actualidad informativa local.

Y con Alberto Gómez Barros, la deportiva. Habrá pantalla gigante en María Pita el domingo para seguir la final del Mundial de Fútbol femenino entre España e Inglaterra. Recordamos la intención del alcalde de Ferrol para que A Malata esté lista y pueda acoger el 27 de agosto el Racing-Sporting. Y escuchamos a una de las caras nuevas del Deportivo, Ximo Navarro. Ayer jugó el amistoso en Ponferrada, con derrota por 2-0 ante la Ponferradina. Para Ximo hay que seguir ajustando a los jugadores. Y habló de las claves de su apuesta por el Deportivo, en el que fue decisiva la opinión de su amigo Lucas Pérez, con el que había coindicido en el Alavés.