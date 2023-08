Felicidades centenarias a la familia de la Grande Obra de Atocha

MÁS DE UNO ONDA CERO CORUÑA, de lunes a viernes, entre las 12:30 y las 14 horas.

Comenzamos programa hablando de caravelas portuguesas. Ayer se cerraron las playas coruñesas unas horas, desde las 12 a las 18 horas. Escuchamos a Inés Rey hablando sobre este asunto y pidiendo a los bañistas que sigan las indicaciones de socorristas y Protección Civil ante un nuevo cierre por la aparición de estas y otro tipo de medusas.

Es más, después, con Damián Romay del Grupo Naturalista Hábitat, repasamos por qué se acercan las medusas y las caravelas a nuestras costas y cómo actuar. También hablamos de la plaga de las velutinas, que siguen haciendo daño. No solo a las abejas, sino también a las personas, con una muerte en los últimos días en Melón-Ourense, por una picadura a un vecino.

Rubén Boullón, de la Asociación de Vecinos de Orzán-Pescadería, puntualizó la entrevista que nos concedía el lunes María Luisa Varela, presidenta de la Federación de Asociacións de Veciños de A Coruña y su Área, por considerar que María Luisa no contó la verdad. Sobre todo en dos aspectos. Rubén Boullón no estuvo en ninguna reunión de la Federación vecinal. Y resaltó que la Xunta no tiene competencias sobre los horarios nocturnos ampliados durante las fiestas, dado que delega esa capacidad en los ayuntamientos.

A la vuelta del informativo de las 13 horas nos acercamos a la plaza de España. Allí se celebra la fiesta del centenario de la institución educativa Grande Obra de Atocha. Con la ayuda de Juan Guillín hablamos con el responsable de los actos del centenario, Ricardo Rey. Recordemos que la Grande Obra de Atocha está presente en A Coruña, Betanzos, Pontedeume y Arzúa.

Repasamos la actualidad informativa con Luís Llera y Juan Guillín.

Y también la actualida deportiva. Desde Vitoria, Jon Aroca, redactor de El Correo y colaborador de Onda Cero Vitoria nos acerca a la figura de Salva Sevilla. Con la rescisión del contrato de Kuki Zalazar, oficializada por el Deportivo esta mañana, siendo su destino Córdoba, apuntamos que el elegido para reforzar el centro del campo es Salva Sevilla, quién estuvo jugando el año pasado en el Alavés de primera División.