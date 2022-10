Conflictividad laboral a la vista por la inflación y los convenios colectivos, conflictividad intermitente en el Concello de Sada

Benito Portela, alcalde de Sada, atiende la llamada de Onda Cero. Son ya semanas de inestabilidad en el tripartido de gobierno, con la concejala María Nogareda, de Alternativa, criticando decisiones y actuaciones del Alcalde. Eso sí, hoy hubo Junta de Gobierno y Nogareda confirmó en Onda Cero que votaron a favor. Eso sí, para esta tarde a las 18:00 horas está convocada la comisión de seguimiento del pacto de gobierno y Nogareda no tiene previsto asistir. Y además, María Nogareda no garantiza el voto a favor a los próximos presupuestos municipales, dado que incluso hubo incumplimiento de aspectos aprobados en los del año pasado. Y todo esto sucede mientras que Ángel Seoane está de vacaciones, y Alternativa dos Veciños, como partido, no va a forzar ninguna moción de censura.

Hay conflictividad a momentos en el Concello de Sada. Y se espera conflictividad laboral en los próximos meses. Así lo avisaron los sindicatos esta mañana en A Coruña, en donde se celebraron concentraciones y manifestaciones en dos puntos diferentes. Por un lado, en el Obelisco, CCOO y UGT se unieron en un mismo lema: Salario ou conflicto. Critican que, junto a la elevada inflación, haya muchos convenios sin firmar.

Y delante de la Delegación del Gobierno se concentraron, por una parte, la CIGA. Y por la otra un grupo de sindicatos profesionales: ANPE, CCP, FASGA, FETICO, FINE, FSIE, SLT, USO y el colectivo de enfermeiras SATSE, reclamando la recuperación del poder adquisitivo perdido con el incremento de la inflación.

Y con las secciones de los jueves, además de acabar repasando el resto de la actualidad informativa. Y la información del Deporte, escuchando el gran momento del Racing de Ferrol con Manzanara. También escuchamos a Quiles, el goleador en medio de la sequía del Deportivo, que también analiza el comienzo de la temporada blanquiazul y dando tranquilidad a la renovación de su contrato, que, de momento, está estancada.