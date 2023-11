Folga en As Pontes, convocada pola CIG

Alberto Amable: "Necesitamos un plan industrial de choque en As Pontes que dé alternativas a curto prazo"

Folga no Concello de As Pontes. É un paro de catro horas, desde as once ata as tres, con manifestación a esta hora pola vila. O sindicato convocante, a CIG, denuncia a crítica situación socioeconómica na que se atopan e pide que se cumpran os compromisos das administración para acadar unha transición xusta.

Pilar Ozores