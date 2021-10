ORZAMEMENTOS 2022

La Xunta rebaja el tramo autonómico del IRPF para las rentas bajas y medias

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, explicaban unhas contas que inclúen unha baixada do tramo autonómico do IRPF ,que chegara ao 90 por cento dos contribuintes, e reducción no imposto de transmisións e patrimonio. Dos 11.627 millóns de euros do orzamento , 8.600 son para Sanidade, Educación, Política Social e Emprego. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, incidiu en que son unhas contas que apoian ás familias e aos sectores económicos.