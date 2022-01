Galicia lembra a Cela no 20 aniversario do seu falecemento

HOMENXE

Cunha ofrenda floral no cemiterio de Santa María de Adina, en Padrón, a Xunta abriu, no cabodano de Camilo José Cela, a programación conmemorativa polo 20 aniversario do falecemento do Premio Nobel. A de hoxe é a primeira das numerosas accións divulgativas arredor do legado do escritor que terán lugar ao longo de 2022. Haberá catro exposiciósn, unha delas itinerantes, encontros fóra de Galicia, visitas para escolares e outros eventos coa casa-museo de Iria Flavia como referencia. Tamén se vai iniciar o proceso de rehabilitación e musealización da locomotora coñecida como Sarita, que forma parte do Museo Camilo José Cela.