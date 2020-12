As conservas galegas líderes en Europa

cen por cen galego

O sector conserveiro aúna tradición e liderado. Galicia é a rexión europea líder en producción de conservas.

Dende hai dous séculos o sector produce calidade e forma parte da dieta saudable.

Dende os productos máis tradicionais, pasando polos delicatesen e as receitas para os chefs máis prestixiosos do mundo utilizan as conservas galegas. Un sector que inventa e innova, como nos conta en Onda Cero Vigo Juan Manuel Vieites, secretario xeral de ANFACO.