Podcast de La Brújula de Galicia con Ángeles Sanluis, inclúe entrevista co deputado do PSdG-PSOE no Congreso e ponente da LOMLOE, Guillermo Meijón. E recabamos as opinións de Suso Bermello, CiG Ensino; Julio Díaz, sindicato ANPE; Belén Rodríguez, CECE Galicia e Mónica Touriño, ASPACE Galicia.