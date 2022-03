Baltar sinala a Rueda como o sucesor de Feijóo ao fronte do Goberno e mantén que o candidato á Xunta "se verá despois".

O presidente do PP ourensá Manuel Baltar cree que Alfonso Rueda será o relevo de Feijoo na Xunta, porén sinala que unha vez pasado o Congreso Nacional tocará sentarse para o galego e perfilar a sucesión na Xunta nas vindeiras eleccións. Neste contexto non confirmou se él aspira a ser candidato pero si que porá na mesa o seu peso político do pp ourensá.

Incidiu Baltar en que agora toca arroupar a un ourensán coma Alberto Núñez Feijoo á presidencia nacional do PP coa expectativa de que poida ser tamen o vindeiro presidente do Goberno do estado.