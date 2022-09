Durante a primeira sesión de control despois do verán

Alfonso Rueda anuncia a creación de 4.300 novas prazas en Educación Infantil

O presidente da Xunta avanzou que se habilitará unha liña de axudas dirixida aos concellos para poder crear estas novas prazas en educación infantil. Asimesmo, Alfonso Rueda confirmou que o Consello da Xunta vai aprobar unha nova convocatoria do Bono Activa Comercio. Foi na súa resposta á pregunta feita pola portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. A nacionalista reclamou a convocatoria urxente do Debate de Política Xeral na Cámara. Escoitamos o son de parte da sesión de control en Onda Cero Galicia.