Varry Brava, Soraya, la Década Prodigiosa y Raúl, primeras confirmaciones de XI Horteralia Cáceres el 26 de noviembre

Varry Brava, Soraya, la Década Prodigiosa y Raúl, son los primeros nombres confirmados que actuarán en el XI Festival Horteralia Cáceres que se celebrará el próximo 26 de noviembre, tras dos años sin celebrarse debido a la pandemia.

Tras este parón, Horteralia "vuelve a sus orígenes para trasladar su buen rollo, sus ganas de fiesta y sus outfits imposibles a la ciudad de Cáceres", y al que se espera que acudan más de 6.000 'hortefans' a exhibir sus estilismos.

Así para su regreso a Cáceres el próximo 26 de noviembre, Horteralia está preparando un gran homenaje a la figura de Raffaella Carrá, que falleció en 2021 a los 78 años, por lo que la organización prepara un regreso a Cáceres "a la altura de las expectativas".

Entre muchas más sorpresas, la moneda oficial de esta edición serán 'las Raffaellas' y todos los grupos y artistas que participen en Horteralia versionarán una canción del repertorio de la cantante italiana para que los 'hortefans' puedan "rememorar los golpes de cuello y caderas que hicieron tan famosa a la rubia de Bolonia", según informa la organización en nota de prensa.

Un festival para el que ya se anuncian las primeras confirmaciones, como la de grupo indie Varry Brava, que llenará el Pabellón Multiusos de Cáceres de "pop, color, bailes y muy buen rollo".

También actuará Raúl, "un mito en su mejor momento", cuando hace ya 22 años "irrumpió en nuestras casas y nuestros oídos, en aquella preselección de Eurovisión, con el infinitamente radiado 'Sueño su boca', rompiendo todas las expectativas musicales".

El festival contará también con La Década Prodigiosa, "una de las formaciones más longevas del panorama musical español, con una carrera de más de 37 años "cargados de éxitos, giras multitudinarias, premios y el reconocimiento del público español".

Finalmente, Soraya es "la artista nacional más importante de música disco, con éxitos como 'Dreamer', 'Feeling You', 'Con Fuego' o su nuevo disco 'Universe in me', son requeridos en las discotecas más elitistas, las fiestas más importantes, los eventos privados más exclusivos y por las grandes marcas".