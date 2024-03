Trabajadores de Ambuvital mantendrán la huelga y las movilizaciones hasta que se firme un nuevo convenio en Extremadura

Los trabajadores de Ambuvital en Badajoz y en Cáceres continuarán con la huelga "indefinida" en la que se encuentran, así como con las distintas movilizaciones que vienen realizando en la comunidad, hasta que logren que se firme un nuevo convenio laboral para el sector en Extremadura.

De este modo lo ha señalado el secretario del Comité de Empresa de Ambuvital en Cáceres, Manuel Mandado Muñoz, en declaraciones a los medios durante una concentración que han desarrollado en torno a medio centenar de trabajadores del sector a las puertas de la Asamblea de Extremadura para reclamar "voluntad política" a la Junta en la renovación de su convenio, que está "bloqueado" desde 2017.

"En huelga indefinida llevamos 730 días aproximadamente y la tenemos que mantener, no nos queda más remedio hasta que no veamos soluciones sobre la mesa", ha explicado.

Tras indicar que el anterior Gobierno regional del PSOE "no" les atendió en sus reivindicaciones, ha explicado que con el actual Ejecutivo autonómico sí que se han "sentado" y han "hablado" sobre los pliegos de condiciones que dicha administración pretende publicar, aunque mantendrán su huelga y sus movilizaciones hasta que la "voluntad política" que "a lo mejor puede haber" se traduzca en "resultados".

"Ellos (la Junta) su intención es sacar unos pliegos y querían que fuésemos partícipes, pero a última hora, en la última reunión nos desconvocaron y siguieron con la reunión adelante sin nosotros", ha dicho.

"Por eso sí creemos que puede a lo mejor haber una voluntad política pero hasta que no veamos resultados, que no veamos hechos tenemos que seguir manteniendo la huelga, las movilizaciones... Y no vamos a parar hasta conseguir que se firme un nuevo convenio y que esta situación mejore de cara a las 1.200 familias que vivimos de este sector", ha sentenciado.

En este sentido, el secretario del Comité de Empresa en Cáceres ha recordado que el convenio está "bloqueado" desde 2017 y que ello está" "condenando" a salarios de "950 euros, o 1.100 euros de milagro con las antigüedades" para una plantilla de la que viven 1.200 personas.

"Son 1.200 familias que estamos sufriendo mucho por esta situación y que no podemos estar más tiempo así", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que el convenio tendría que haber sido renovado en 2017 pero "desde entonces no ha sido posible renovable, ha sido un bloqueo constante hasta la fecha".

Al respecto, ha añadido que "las condiciones (de los trabajadores) se ven mermadas por el hecho de que ha entrado una sentencia en vigor de 1.800 euros que ha regularizado la jornada, que no era una jornada regularizada anteriormente"; y ha recalcado que en esta situación con el convenio caduco están cobrando una "miseria".

Cabe destacar que la concentración de trabajadores de ambulancias en la región de este martes en Mérida ha tenido lugar coincidiendo con la comparacencia en comisión parlamentaria de la Asamblea de Extremadura del presidente del Comité de Empresa en la provincia de Cáceres, Rafael Garzo, para abordar la situación del sector.