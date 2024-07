PSOE extremeño se muestra "radicalmente en contra" de que se apruebe "ninguna singularidad" para ninguna comunidad

"Estamos en contra, radicalmente en contra, de que se apruebe ninguna singularidad para ninguna comunidad autónoma", ha recalcado la como también están "radicalmente en contra" de que haya acuerdos bilaterales en lo que a financiación autonómica se refiere, aunque se trata de hacer "especulaciones" porque la reunión se inicia tras su comparecencia y no saben "exactamente" cuál va a ser su contenido o qué van a trasladar las comunidades autónomas.

"Parece", ha abundado, que se va a hablar del déficit y, en ese sentido, sí tendrían "algo que reprochar" al gobierno de la Junta de Extremadura, pero no quiere establecer "ningún elemento de distorsión" al tener "una posición conjunta y consensuada", de modo que ha admitido que les hubiera gustado que esta posición "de consenso" hubiera llegado hasta la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

A preguntas de los periodistas por dicho Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra este lunes con el anuncio de la "singularidad" de Cataluña encima de la mesa, Pérez ha recordado que en Extremadura tienen una "singularidad" y en la Asamblea todos los grupos parlamentarios han presentado una declaración conjunta para llegar a Madrid con un modelo de financiación autonómica y se ha creado en la Cámara legislativa una Comisión de estudio.

Así y si hay voluntad de diálogo "como pareció mostrar tiempo atrás" la presidenta de la Junta, María Guardiola, con respecto a que la región tuviera una posición "consensuada" con las fuerzas políticas, "no hubiera estado de más" que la representante del gobierno extremeño en dicho Consejo hubiera llamado a los portavoces de los grupos parlamentarios y les hubiera explicado cuál va a ser la posición.

UNIONES Y SEPARACIONES

En su intervención, Pérez ha lamentado las cuatro o cinco mujeres, dado que está por confirmar que la quinta también sea víctima de violencia de género, que han sido "asesinadas" en las últimas 48 horas, y se ha preguntado qué tiene que pasar en España para que la gente "se eche a la calle y diga basta ya" ante una "triste noticia" que "contrasta" con la alegría que han sentido los españoles por el triunfo tanto de Carlos Alcaraz como de la Selección Española de Fútbol.

Frente a la unión de los españoles ante el triunfo de la Selección, ha lamentado que, como "contraste", se tienen algunos elementos "que nos separan", y ha recordado que hace "apenas" tres días el líder de Vox, Santiago Abascal, anunció la ruptura de los pactos de gobierno que había venido manteniendo dicha formación en el último año con el Partido Popular en cinco comunidades.

"Tenemos la constatación de que Vox es, entre otras cosas, un partido xenófobo, pero que nadie se lleve a engaño, los menores inmigrantes no son la razón por la que Vox ha roto con el Partido Popular, los menores son la excusa", ha expuesto, junto con que "la verdadera razón se llama 'Alvise' y los 800.000 votos conseguidos durante las elecciones europeas" y que "Vox se ha convertido, para los seguidores del señor 'Alvise', en la ultraderechita cobarde" en alusión a las críticas de Abascal al tachar a los 'populares' de "derechita cobarde".

Al respecto, ha reconocido que a los socialistas les hubiera gustado que la noticia en la tarde del jueves y en la mañana del pasado viernes fuera que María Guardiola, "rompe con Vox su pacto de gobierno", pero que "lamentablemente ha tenido que ser la ultraderecha la que lo haga", y ha criticado que "decisiones tan trascendentales" que afectan a Extremadura como la formación o la ruptura de pactos de gobierno se adoptan fuera de la región.

Sobre Guardiola, ha incidido en que "ha demostrado en este tiempo que no tiene autonomía política", y que "no la tuvo cuando otros decidieron por ella que tenía que gobernar con Vox", "ni la tiene ahora" en el momento en el que se decide fuera de la comunidad que "la ultraderecha deja de ser su compañero de viaje en el gobierno".

"Unas veces el señor Feijóo, otras veces es el señor Abascal o los dos al mismo tiempo y da igual, al PP y a Vox no les importamos los extremeños ni les importa Extremadura", ha remarcado, para tachar como "el colmo de los despropósitos" que en todas las comunidades autónomas en las que Vox gobernaba con el PP los vicepresidentes o consejeros del partido de Abascal "han salido por la puerta", mientras que en la extremeña "el transfuguismo ha entrado por la ventana".

Igualmente, Pérez ha resaltado que apenas ha pasado un año desde que Guardiola "agachó la cabeza teóricamente" y "decidió que su palabra y su dignidad tenían un precio, el sillón de la Presidencia de la Junta" y ha matizado que dice "teóricamente" al recordar las palabras por las que Guardiola anunció, antes de "sellar" su pacto de gobierno, que "jamás" pactaría con aquellos que niegan la violencia o tiran a la papelera las banderas LGTBI o que "deshumanizan" a los inmigrantes.

EL PP NECESITA A VOX

En este sentido y cuando tenía una "gran oportunidad" el pasado viernes como es "darle veracidad a su promesa electoral de que no gobernaría con Vox", no lo hizo porque ha preferido seguir gobernando, "aunque sea con un tránsfuga", quien "no es diputado", y sobre esto último, ha ahondado en que el PP "necesita" los votos de los cinco representantes de Vox en la Asamblea para tener mayoría, y Guardiola "necesita apoyarse en los señores de la ultraderecha" porque, en las pasadas elecciones autonómicas, el Partido Popular de Extremadura fue segunda fuerza política.

Al mismo tiempo, ha destacado que si la presidenta de la Junta va a seguir apoyándose en los cinco diputados de Vox para seguir "gobernando", "entre comillas", que "al menos" algunas de las cuestiones que dicho partido liderado por Abascal le impidió hacer, como era crear la Consejería de Igualdad, le instan a que lo haga "ahora".

También ha resaltado, ante "este lío político", que se puede esperar una mayor inestabilidad política o que "eso parece" y ha afirmado que aventura que los cinco diputados de Vox "van a hacer mucho ruido, pero va a haber pocas nueces" y cuando tengan que apoyar al gobierno del PP lo van a seguir haciendo; mientras que otra consecuencia de la ruptura del pacto entre PP y Vox es que "ganan" las comunidades autónomas, que "se libran" de la presencia de estos últimos en los gobiernos.

Sin embargo, los extremeños "pierden" porque en la región Guardiola ha decidido seguir contando con un "tránsfuga" de Vox; y la tercera consecuencia que extrae es que "los sillones, una vez más, se imponen a las convicciones o a las soluciones, o a los intereses de los extremeños".

Ante todo ello, el PSOE ha pedido "coherencia" a Vox, la cual radica en que rompan tanto los pactos de gobierno en las comunidades autónomas, como los que tienen en los ayuntamientos, y ha sostenido que, si desde Vox no son "coherentes", se presenta una "magnífica" oportunidad para que lo sea el Partido Popular, y ha animado a ambos a que en consistorios en los que Vox es una "muletilla", como en Cáceres, o están formando parte de los gobiernos municipales, como Navalmoral de la Mata, salga de los gobiernos o el PP prescinda de su apoyo.

A preguntas de los periodistas sobre si siguen descartando en el PSOE regional presentar una moción de censura y un adelanto electoral, Pérez ha recordado que el segundo es competencia de la presidenta de la Junta y que la opinión sobre la primera no ha cambiado en 48 horas y al PSOE "siempre lo van a encontrar en la estabilidad" y en la defensa de los intereses de la región.