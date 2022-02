Se producen cuatro nuevas dimisiones en el Colegio de Médicos de Badajoz por presuntos abusos sexuales a cinco empleadas

Otras cuatro dimisiones hubo este martes en el Colegio Oficial de Médicos de Badajoz debido al presunto caso de abusos sexuales a cinco trabajadoras, según ha confirmado Onda Cero. Este miércoles, a las 17.00 horas, el presidente, Pedro Hidalgo, comparece en rueda de prensa en la sede colegial. La primera dimisión que hubo, fue la de la vicepresidenta primera, María Ibáñez, el pasado lunes, a raíz de que la semana pasada trascendiese el citado caso de abusos sexuales por parte del oficial mayor a las cinco trabajadoras, a las que esta médico forense acompañó en el proceso de denuncia. El oficial mayor, tras una investigación interna, fue despedido. El juez, tras tomarle declaración, lo puso en libertad y el proceso está en fase de instrucción. Según hemos podido saber, el colegio no ha programado ninguna comparecencia antes para no incrementar el ruido mediático en torno a este caso y, a su juicio, no victimizar más a las afectadas, que la institución pretende proteger con esta decisión.