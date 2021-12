El presidente de la Junta dice que vacunar en los colegios es lo mejor y que siempre se ha hecho así

Este miércoles comienza la vacunación de los niños entre 11 y 5 años de edad. Será en horario lectivo de la mañana. Al respecto, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, recuerda que es el colectivo con mayores contagios y pide sinceras disculpas a los padres que no entiendan que se deba hacer en los colegios, pero incide en que es lo mejor para tener la mayor cobertura y salvaguardar a los abuelos. Vara señala que siempre se ha hecho así. También descarta que, pese al incremento de la incidencia, se adopten restricciones ya que la situación de presión hospitalaria es muy diferente del año pasado. En cuanto a la variante ómicron, Vara considera que no parece que sea más grave, pero insiste en no relajar las medidas socio sanitarias, ya que el virus ha llegado para quedarse y después de esta variante vendrá otra.