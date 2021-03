El presidente de la Junta dice que, hoy día, no se puede afirmar que hay una cuarta ola y adelanta que la semana que viene se comenzarán a pagar las primeras ayudas directas

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara ha pasado por los micrófonos de Onda Cero donde ha considerado que, hoy día, no hay razón ni datos para poder afirmar que haya una cuarta ola del coronavirus, a la vez que ha adelantado que la semana que viene ya se efectuarán los primeros pagos de las ayudas directas a los sectores más afectados por la pandemia. El presidente ha hecho balance del año de pandemia y dice que la denominada cuarta ola, sólo se verá si es cierto después de estas fechas festivas. Además, los 60 millones de euros de la Junta en ayudas directas, a los que habrá que añadir los más de 100 millones que se recibirán del Gobierno, comenzarán a hacerse efectivas la semana que viene. El presidente de la Junta también defiende el cierre perimetral de comunidades, pero lo hace porque se decidió llegar a un acuerdo unánime dentro del consejo interterritorial. El virus, concluye, no viene de fuera. En cuanto a las dudas que están surgiendo con las vacunaciones con la fórmula de AstraZéneca, dice que hay que estar absolutamente tranquilos y cree que se seguirá vacunando con ella. Tras un año de pandemia, Vara dice que no ha vivido ni vivirá algo igual, sobre todo dando pésames por las tardes a las familias de los fallecidos y que ahora la clave es buscar al virus y sus contactos. En cuanto a las investigaciones de la fiscalía por los fallecimientos en residencias de mayores y las denuncias de algunos familiares, dice confiar en lo que resuelva la justicia, pese a que considera que hay muchas dificultades para saber exactamente cómo se produjeron los contagios. También Vara se ha referido al actual panorama político, con mociones de censura, convocatoria de elecciones e intercambio de descalificaciones. Dice que de esa política ya se ha dado de baja y que le da vergüenza.