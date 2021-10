El presidente extremeño dice que no cuenten con él para la cumbre entre ocho autonomías si se trata de enfrentarse al Gobierno y el presidente Gallego acusa de manipular a quien piense que van contra nadie

Sobre el nuevo sistema de financiación autonómica y la cumbre a ocho convocada en Santiago de Compostela el 2 de noviembre por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, hoy el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha advertido que si se convoca para ir contra el Gobierno o contra algunas autonomías, no cuenten con él y pedía a Feijoo que se pronuncie. En redes sociales, esta mañana Vara ha llegado a decir que no le gusta que le utilicen y más división no es buena para los que creemos en el diálogo, pero no en los frentes, concluía. Le ha contestado Feijoo asegurando que si alguien cree que es una reunión frentista, está manipulando.