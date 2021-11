Ocho autonomías incluida la extremeña firman un documento que pide financiación suficiente para servicios esenciales en regiones despobladas

Los ocho presidentes autonómicos reunidos este martes en la cumbre de Santiago de Compostela, entre ellos Guillermo Fernández Vara, han firmado una declaración institucional con un total de 35 puntos en el que han fijado una posición común en materia de financiación autonómica y despoblación, entre otras materias. Se trata de una apuesta por el Estado de las Autonomías, la búsqueda de consenso y, sobre todo, la voluntad de poner al frente de la negociación de la nueva financiación autonómica la despoblación y llevar los servicios públicos esenciales a todo el territorio. Así lo han rubricado los presidentes de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, La Rioja, Cantabria y Extremadura. En su comparecencia, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que el encuentro es un signo de madurez de Estado de las Autonomías para compartir lo que les preocupa y respetar lo que no comparten. Vara insiste en que antes de abordar la nueva financiación hay que saber qué Sanidad queremos y cómo mantenerla, con una pandemia que la ha puesto en stress. El presidente extremeño destaca que el problema de la despoblación no sólo es de una parte de un país, que la natalidad no se recupera de la noche a la mañana, que hay que atraer inmigración y para ello hace falta industrias y un empleo y vivienda decente. El anfitrión, el presidente gallego Alberto Núñez Feijoo, ha calificado este acuerdo como una buena noticia para todos.