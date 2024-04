Las obras del regadío de Monterrubio de la Serena podrían estar finalizadas en diciembre de 2024

Las obras de transformación en regadío de 1.200 hectáreas en Monterrubio de la Serena podrían estar finalizadas en diciembre de 2024, tras haber "intensificado" su ritmo en el último trimestre de 2023 y primer trimestre del presente año.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, y el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, junto a otras autoridades, han visitado este viernes dichas obras

El proyecto tiene como objetivo establecer riegos de apoyo (1250 m3·/ha y año), preferentemente al cultivo del olivar existente, a través de un sistema de riego por goteo sostenible y automatizado mediante captación de agua del Arroyo de Benquerencia y el río Zújar, bombeo a las balsas de Hatillos y Cantador y posterior envío desde la conducción principal Hatillos-Cantador a la red de distribución primaria y secundaria, que abastecerán los hidrantes de riego que llegan a las conducciones terciarias, a cada una de las parcelas que componen la zona regable.

La primera de las balsas incluidas en este proyecto, la balsa de Hatillos, está completamente impermeabilizada, con remates en coronación y órganos de servicio a la misma. En la actualidad se están llevando a cabo las pruebas previas de verificación correspondientes, para el posterior llenado de esta balsa cuando se disponga de las autorizaciones antes de la finalización y recepción de la obra.

"Al tratarse de una obra en ejecución, en ningún momento debe considerarse un llenado para puesta en riego", ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Se trata de pruebas para verificar la impermeabilización de la balsa, asentamiento sobre los taludes interiores, entradas y salidas de agua, así como ensayo de aspiraciones, posibles afloramientos de nivel freático, arquetas, funcionamiento de red de drenaje y valvulería; todo ello con el fin de detectar "posibles puntos críticos y filtraciones por diversas causas".

Las obras han avanzado "bastante", según ha manifestado la Junta, fundamentalmente debido a su intensificación en el último trimestre del año pasado 2023 y primer trimestre de este año 2024, sobre todo en el entorno de la balsa Hatillos para el cumplimiento de su finalización en diciembre de 2024.

Con esta previsión, consiguiendo llenar parcialmente la balsa Hatillos para el mes de abril y avanzada la instalación de las tuberías restantes en la red, así como los filtrados, hidrantes y tomas de parcela, la Comunidad de Regantes podría incluso realizar en esta campaña 2024 un riego parcial en precario desde la balsa Hatillos aprovechando el campo solar y/o generador previsto.

La actuación más retrasada es la construcción de la balsa Cantador, que, debido a las características desfavorables de su material, está motivando recálculos de diseño y ejecución, dentro de la redacción del proyecto modificado.

La previsión para la terminación de todas las actuaciones del encargo, según ha presentado TRAGSA en su nueva programación junto a la solicitud de ampliación de plazo (10 meses), es para 30 de noviembre de 2024.

El total de inversiones en ejecución en Monterrubio de la Serena asciende a 17,5 millones de euros.

Por otra parte, el consejero ha intervenido en el acto inaugural de la séptima edición del Encuentro Agro-olivarero de Monterrubio de la Serena (Agroliva), certamen que expone los avances del sector en materia de maquinaria, investigación y desarrollo, productos fitosanitarios. Además, es foro de debate de asuntos de actualidad del sector olivarero mediante charlas-coloquio y conferencias.

En dicha intervención, Ignacio Higuero ha destacado la importancia del sector olivarero y del aceite para la economía de la comarca de La Serena y de la región.

GALLARDO SITÚA AL REGADÍO DE MONTERRUBIO COMO "EJEMPLO DE ÉXITO"

Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, se ha referido al proyecto de regadío de Tierra de Barros, y ha puesto el de Monterrubio de la Serena como "ejemplo de éxito".

"Le doy la enhorabuena al pueblo de Monterrubio, por ese esfuerzo y esos casi 30 años trabajando. Y también estoy convencido que se va a lograr el regadío de Tierra de Barros. De la misma forma que éste, con el mismo procedimiento, con las mismas aspiraciones", ha señalado, junto con que "sólo hay que trabajar de la misma forma que se ha hecho aquí (en Monterrubio) para lograrlo".

Así, ha continuado, "la sociedad civil será capaz de sortear cualquier tipo de dificultad". "Y ahí siempre estaremos, para contribuir y para continuar en todo lo que sea bueno para Extremadura. Y mi apuesta por los proyectos productivos, no por la subsidiariedad", ha expuesto Gallardo, que ha asistido este viernes a la inauguración de Agroliva en Monterrubio de la Serena, un evento que tiene como protagonista al aceite, y que busca su fomento y su difusión, a la vez que contribuye a su dinamización y a la promoción de los productos locales.

Miguel Ángel Gallardo ha querido iniciar su intervención con un emocionado recuerdo para Rafael, vecino de Monterrubio que fallecía esta semana tras un trágico accidente en su olivar. "Rafael no sólo era un agricultor que labraba la tierra, sino que era un firme convencido de la necesidad de que las tierras de secano se convirtieran en regadío. Era una parte de la sociedad que ha venido empujando para buscar soluciones ante los problemas", ha señalado.

Por todo ello, el presidente de la institución provincial ha felicitado a la Comunidad de Regantes, "que tras casi 30 años de lucha y de demandas, en breve verá como el proyecto de regadío de Monterrubio será una realidad".

"Si esto se ha logrado es por vosotros, porque los grandes proyectos se alcanzan si vienen desde abajo hacia arriba y si encuentras a instituciones comprometidas con aquello a lo que uno aspira. Pero para eso hay que contagiarlas, y vosotros lo habéis hecho con las distintas administraciones para solventar y superar obstáculos. Y el agua no hubiera llegado nunca, sin vuestro empeño y sin vuestra determinación", ha puntualizado.

Por otro lado, ha destacado el "buen" trabajo realizado para poner en valor su aceite DO de Monterrubio: "Y si habéis sido capaces de convertir vuestro aceite, en un producto no sólo de calidad, sino también de identidad de lo que representa Monterrubio, qué no seréis capaces de hacer cuando no tengáis que mirar al cielo para saber si la cosecha será mejor o peor".

Por último, el presidente de la diputación pacense ha valorado el trabajo realizado por el ayuntamiento y los avances alcanzados en "tan sólo" siete ediciones de Agroliva para poner en valor tanto al tejido productivo local como el producto estrella, como es el aceite de oliva virgen, que con los años han sabido posicionar como un producto de calidad. En más de 900 metros cuadrados de superficie de exposición, se reunirán este sábado más de 40 stands de diferentes sectores.

En el acto de inauguración, el presidente de la Diputación de Badajoz ha estado acompañado del consejero de Gestión Forestal y Medio Rural de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero; el alcalde de Monterrubio, Jesús Martín, y la diputada provincial, Ana Belén Valls. La jornada se ha cerrado con la visita a las obras de transformación de regadío de Monterrubio de la Serena, según indica en nota de prensa la institución provincial pacense.