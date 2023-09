PP y Vox destacan la buena salud de la coalición de Gobierno en Extremadura y la presidenta Guardiola asegura que a su Ejecutivo " le queda vida para rato"

Hoy en la Asamblea de Extremadura el pleno se ha iniciado con preguntas a la presidenta de la Junta. Era cuestionada por la oposición María Guardiola acerca de sus relaciones con VOX dentro del gobierno de coalición en dos vertientes distintas: Por un lado, la líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en pleno debate acerca de la educación afectivo sexual que deben recibir los menores, a raíz de los casos como el del Almendralejo y Montijo preguntaba sobre la posibilidad de implantar un Pin Parental como recoge el acuerdo de gobierno ratificado entre PP y VOX. Un punto del acuerdo que negaba Guardiola, subrayando que su gobierno garantiza esa educación afectivo sexual y contra las violencias machistas. Por otra parte, la presidenta del Grupo Parlamentario socialista, Piedad Álvarez preguntaba por el estado de salud de la coalición de gobierno a tenor de los últimos desencuentros entre ambas formaciones, subrayando la presidenta Guardiola que ellos apuestan por el acuerdo, la pluralidad y el esfuerzo. Al respecto también se pronunciaba el diputado de Vox, Juan José García, quien dice que la situación de la coalición con el PP es excelente.

EDUCACIÓN

También comparecía la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, para hablar del inicio del curso educativo que, reitera, se ha desarrollado con normalidad, con 87 docentes más y 13 rutas nuevas de transporte escolar que ya funcionan plenamente. La consejera también ha anunciado programas para aprender lenguas extranjeras e intercambios por el programa Erasmus Plus para alumnos con rentas bajas. Pero donde se ha centrado el debate ha sido en la gratuidad o no de los comedores escolares. La socialista Piedad Álvarez asegura que el anterior Gobierno de Vara no puso una limitación de plazas y que había fórmulas para extender su gratuidad. Respuesta de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera que ha tirado de hemeroteca para demostrar que fueron los mismos cargos socialistas los que dijeron que no había capacidad para implantarlos en todos los colegios y, por lo tanto, no es un derecho universal. La consejera dice que igual situación ocurre en otras comunidades donde gobierna el PSOE, como Castilla La Mancha, por lo que les reprocha representar un teatro político y acusa al PSOE nacional de precarizar servicios esenciales como la Educación pactando con los catalanes de Junts pagarles 455.000 millones de euros para garantizar que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno.

FISCALIDAD

Además, la sesión plenaria ha convalidado el Decreto-ley de 12 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes.