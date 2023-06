Vara pide ir ya al debate de investidura, Guardiola solicita unos días para intentar alcanzar un acuerdo con Vox

Guillermo Fernández Vara se postulaba ayer como candidato al pleno de investidura para acceder a la presidencia de La Junta de Extremadura. La presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, celebraba ayer ronda de consultas con los grupos parlamentarios, y ahora tendrá que decidir entre dar vía libre e impulsar la candidatura de Fernández Vara o aceptar la prórroga de unos días que le ha solicitado la popular María Guardiola, para intentar alcanzar un acuerdo con Vox.

Fernández Vara, es consciente de que no cuenta con los apoyos, pero asegura que su candidatura es un gesto necesario y de responsabilidad con la ciudadanía, una vez que hoy se cumple un mes desde las elecciones autonómicas y Extremadura no se puede permitir más tiempo la paralización de sus instituciones. Acusa además a PP y a Vox de querer demorar en el tiempo la conformación del gobierno regional, para no retratarse antes de los comicios generales del 23 de Julio. También se cuestionaba en qué momento Guardiola ha cambiado sus líneas rojas con Vox por una alfombra roja.

Por su parte, la presidenta del PP, María Guardiola, pedía más tiempo a la presidenta de la Asamblea para sentarse a hablar con Vox y, ahora, alcanzar un acuerdo de gobernabilidad para la región. Aseguraba también, la líder popular que no ha recibido ninguna presión exterior, que las críticas son bienvenidas, y quiso ayer huir del ruido y de la crispación de los últimos días, con el único objetivo de conseguir ese gobierno tan necesario para Extremadura, tendiendo la mano a Vox y rebajando su tono con esta formación de un modo ostensible, consciente de la obligatoriedad de acordar con Vox si quiere acceder al gobierno de La Junta.

Desde Vox. El diputado en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, apuntaba que se sentará a escuchar las propuestas de la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, "sin límites" ni "limitaciones previas", pero también pondrá sobre la mesa sus "justísimas, sensatas, razonables y asumibles" reivindicaciones.

Por su parte, desde Unidas por Extremadura se aboga porque haya un gobierno de la forma más inmediata posible, ya que la región no se puede permitir estar en parálisis. Subrayaba además Irene de Miguel, que a María Guardiola le ha costado desdecirse de sus palabras 3 días, tras el toque recibido por Génova y consciente de que la investidura de Vara será una investidura fallida, urge a PP y a Vox a aclararse de una vez.