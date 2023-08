La Unión pide a los productores no firmar contratos de venta de aceitunas por debajo de 1,18 €/kg

La sequía marca la campaña actual de la aceituna de mesa en Extremadura. De una producción habitual de 80 millones de kilos, se ha pasado a prácticamente la mitad este año, en torno a los 40 millones. Por ello, desde la Unión, se denuncia que hay almazaras que están pagando por debajo de los precios de producción e instan a los agricultores extremeños a no aceptar menos de 1,18 euros por kilogramo, en cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. El líder de la organización agraria, Luis Cortés, asegura que si no se cumple con la legalidad habrá movilizaciones antes de concluir este mes de agosto.

La Unión ha informado en nota de prensa de que, a finales del mes de agosto, se prevé que se inicie la campaña de recolección de aceituna de mesa en Extremadura.

Principalmente, ha apuntado, en el norte de Extremadura, ya que es posible que este año, debido a la sequía en Tierra de Barros, no se pueda recolectar aceituna de mesa debido a que la misma no va a alcanzar el calibre suficiente para ser comercializable para este uso.

Así, ha indicado que hay que tener en cuenta que, como exige la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, los industriales están obligados a registrar en el Ministerio de Agricultura los contratos de compraventa con carácter previo al inicio de la recogida de la aceituna. "Por este motivo, nos encontramos en el momento para iniciar las negociaciones de precios entre productores e industriales", ha aseverado.

De la misma manera, La Unión ha incidido en que esta campaña viene marcada por una sequía "muy importante" que afecta a toda la zona productora de aceituna de España, donde va a ser "casi imposible" que tanto en Sevilla como en Tierra de Barros el producto se pueda recolectar debido al menor tamaño.

Por lo que, como ha asegurado, lo "más probable" es que en estas comarcas estas aceitunas se deriven a la producción de aceite, que además está alcanzando un precio importante en las contrataciones previas.

"Como complemento a la sequía tenemos unos costes de producción que siguen muy elevados. Si tenemos en cuenta la disminución drástica de la cosecha, los altos costes de producción y el aumento muy importante del precio del producto al consumidor, tenemos como resultado una propuesta de aumento del precio de la materia prima", ha asegurado.

De este modo, y una vez analizados estos datos, La Unión Extremadura ha llegado a la conclusión que en esta campaña va a exigir al sector industrial un precio medio del entamado de 1,18 euros el kilo, de tal manera que los contratos que se firmen se recoja un precio de 1,30 euros el kilo para la aceituna de primera, de 0,90 la de segunda y 0,60 el perdigón.

Por debajo de estos precios, ha insistido, los productores trabajarían a pérdidas, algo que La Unión no va a "permitir". Por ello ha anunciado que, si no se respeta esta propuesta, la organización iniciaría una protesta general como el año pasado en la que no permitiría la apertura de los puestos de recolección hasta que no se llegue a un acuerdo global de precios.