Multa histórica a cuatro compañías aéreas: 150 millones de euros por prácticas abusivas contra los clientes

Varias asociaciones de usuarios, como FACUA, denunciaron en 2023 prácticas abusivas por parte de algunas compañías aéreas low cost. Un asunto que empezó a analizarse desde la Dirección General de Consumo y que, un año más tarde, se ha resuelto con una multa histórica de 150 millones de euros a cuatro aerolíneas.

La sanción ha sido impuesta sobre Ryanair, Volotea, EasyJet y Vueling.

Estas son las prácticas sancionadas

Los viajeros que antes de coger un avión con estas compañías se hayan visto en la obligación de imprimir el billete o les hayan cobrado más por llevar el equipaje de mano a bordo, sufrieron prácticas abusivas que, ahora, desde Consumo quieren evitar que se repitan.

Según ha podido adelantar la Cadena Ser, son cuatro las prácticas que desde Consumo han calificado como abusivas:

Cobrar por llevar el equipaje de mano a bordo. Algunas aerolíneas imponen tarifas por llevar bolso o mochila a bordo, a pesar de que este equipaje no se factura. Esta práctica, considerada “abusiva”, es la principal infracción sancionada.

Cobro por selección de asiento cuando uno viaja con personas dependientes: Estas aerolíneas asignan asientos separados a padres e hijos pequeños, y cobran un recargo si se elige que el niño o el dependiente viaje al lado del adulto. La sanción indica que esto puede generar un “perjuicio a personas vulnerables” que quedarían en “situación de desamparo”.

Falta de transparencia en la información contractual: El expediente señala que, a menudo, el precio mostrado inicialmente aumenta gradualmente durante el proceso de compra. Esta “práctica comercial desleal” dificulta la comparabilidad de ofertas y la toma de decisiones de los consumidores, ocasionando perjuicios económicos significativos y distorsionando el posicionamiento de las compañías en las búsquedas por Internet.

Prohibición del pago en metálico en la compra de billetes en aeropuertos. Un sanción que va con un reproche especial a la práctica de Ryanair de cobrar 20 euros a los pasajeros a los que imprime el billete en papel.

Qué puede pasar a partir de ahora

La sanción puede ser recurrida, y una vez agotada esta vía, las compañías pueden acudir a los tribunales.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que aglutina el 85 % del tráfico aéreo en España, ha rechazado la decisión de Consumo, que implica prohibir el cobro de la maleta de cabina que realizan algunas compañías aéreas.

En un comunicado, ALA señala que ello perjudicará a los consumidores, "al suprimir la opción de los pasajeros de contratar exactamente lo que necesiten".

De este modo, los cerca de 50 millones de pasajeros que hoy en día no llevan maleta de cabina a bordo y sólo viajan con el equipaje de mano bajo el asiento no podrían beneficiarse de pagar sólo por los servicios indispensables, "obligándoles a contratar servicios que no utilizan".

Desde Facua valoran la decisión de Consumo y recuerdan que los consumidores tienen derecho a reclamar la devolución de estos cargos extra.

En una nota, la asociación de consumidores Asufín confía en que la sanción sirva de freno efectivo a la impunidad con la que las compañías "ninguneaban" los derechos de los consumidores; es "urgente" un cambio de conducta por parte de estas compañías, que sistemáticamente ponen en práctica usos que constituyen "un abuso en toda regla".