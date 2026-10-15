El SES comienza este jueves la campaña de vacunación frente a los virus respiratorios en los centros de salud

El Servicio Extremeño de Salud (SES) comienza a partir de este jueves, día 15, la campaña de vacunación general frente a los virus respiratorios en los centros de salud y centros sociosanitarios de la región.

En total, Extremadura dispondrá de más de 503.000 dosis de vacunas destinadas a proteger a los grupos más vulnerables de la población, entre ellos los niños, las personas mayores, las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas y los residentes en centros sociosanitarios.

En concreto, el SES ha adquirido 359.350 dosis de vacunas frente a la gripe y al virus respiratorio sincitial (VRS) por valor de 8.081.256 euros, a las que se suman 143.800 dosis de vacunas frente a la Covid-19 suministradas por el Ministerio de Sanidad.

En aquellos grupos de población en los que coincida la recomendación de vacunación frente a gripe y Covid, se podrán coadministrar en el mismo acto vacunal.

La campaña se desarrollará en todos los centros de salud y consultorios locales de Extremadura y finalizará el 31 de enero de 2027, pudiéndose prolongar hasta el mes de febrero atendiendo a la evolución de la situación epidemiológica.

El SES volverá a habilitar este año en los centros de salud donde las áreas lo soliciten la vacunación de tarde y sin cita a la población diana de la región contra los virus de la gripe y la Covid, ha informado la Junta en nota de prensa.

VACUNACIÓN GRIPE

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha adquirido para esta campaña 337.350 vacunas antigripales adaptadas a las necesidades de los distintos grupos de población.

Del total, 52.000 dosis corresponden este año a la vacuna intranasal infantil destinada a la vacunación escolar. Hay que recordar que la campaña de vacunación contra la gripe ha comenzado este año acercando las vacunas a los centros escolares de la región y se ha ampliado la edad de recomendación de la vacunación frente a la gripe hasta los 11 años.

Además, Extremadura ha adquirido vacunas de mayor efectividad para las personas de más edad, y por ello volverá a vacunar con Efluelda, una vacuna antigripal de alta carga, a todas las personas de 60 y más años.

El SES ha previsto la adquisición de 200.000 dosis de esta vacuna que genera una respuesta inmunitaria reforzada y contribuye a disminuir el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y complicaciones en las personas mayores.

La planificación se completa con 85.000 dosis de vacuna antigripal inactivada estándar Vaxigrip y 350 dosis de vacuna producida en cultivo celular Flucelvax, destinadas a personas con alergia grave al huevo.

Esta campaña incluye la vacunación de personas con enfermedades crónicas, embarazadas, convivientes de personas inmunodeprimidas y profesionales sanitarios, sociosanitarios y trabajadores expuestos a animales.

La vacunación frente a la gripe constituye una de las principales herramientas para reducir las complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos asociados a esta enfermedad.

VACUNACIÓN VRS

Tras los resultados obtenidos desde la implantación de la inmunización sistemática frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) desde la campaña 2023-2024, el SES volverá a administrar nirsevimab (Beyfortus) a los recién nacidos y lactantes esta temporada, para lo que se han adquirido 7.000 dosis. La vacunación en este grupo de edad comenzó el 1 de octubre y se alargará hasta el 31 de marzo de 2027.

Además, Extremadura mantendrá durante la temporada 2026-2027 la vacunación frente al VRS en la población de 60 y más años institucionalizada en residencias de mayores, así como mayores de 18 años con condiciones de muy alto riesgo, para la que se han adquirido 15.000 dosis.

La inmunización frente al VRS ha tenido como consecuencia la reducción de forma "muy significativa" de las bronquiolitis graves, los ingresos hospitalarios y la presión asistencial causada por este virus durante los meses de otoño e invierno en lactantes, así como reducir las complicaciones respiratorias asociadas al VRS, especialmente entre las personas mayores y aquellos pacientes con enfermedades crónicas o inmunodepresión.

VACUNACIÓN COVID-19

Para la vacunación frente a la Covid-19, Extremadura ha recibido 143.800 dosis suministradas por el Ministerio de Sanidad.

Esta vacuna está recomendada a personas de 70 y más años, y a aquellas con condiciones clínicas de riesgo, como trasplantes, inmunosupresión, enfermedades crónicas graves, así como embarazadas, internos en centros sociosanitarios, personal sanitario y convivientes de personas vulnerables.