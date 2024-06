La presidenta del TSJEx recuerda que la puesta en libertad del presunto violador de Cáceres ha sido por falta de indicios

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, ha recordado que puesta en libertad del detenido por la presunta violación a una joven en Cáceres hace un año, se debe a la falta de indicios sobre su culpabilidad, ya que a lo largo de la investigación de este caso han surgido "datos o cuetiones" que "no abundan en la posible participación de esa persona" en la violación.

"La juez tiene la obligación de ir acomodando esas resoluciones provisionales a la situación que se vaya produciendo", ha manifestado Tena, que ha recordado que, aunque se haya puesto en libertad el detenido, hay una instrucción en marcha y "se continúa investigando para ver si se consolidan o no los indicios racionales de criminalidad".

No obstante, ha insistido en que, si llegado a un punto la juez ha entendido que "esos indicios no están consolidados", tiene que adecuar las medidas cautelares a la entidad de esos indicios. En este caso, las medidas cautelares fueron el ingreso en prisión del detenido pero al no haber indicios racionales de criminalidad, se ha decretado su libertad.

El caso es que este hombre ya contaba con antecedentes de condenas anteriores cuya pena ya ha cumplido, por lo que su puesta en libertad ha causado cierta alarma social en la ciudad. Tena ha incidido en que por el hecho de que tenga antecedentes "no se pueden adoptar medidas cautelares o presumir que es autor de una agresión sexual".

"Las presunciones aquí no pueden ir nunca en contra del reo, por mucho que tenga condenas anteriores, y si está en la calle porque ya ha cumplido su pena, por ese motivo no se le puede ingresar en prisión otra vez", ha recalcado la presidenta del TSEx, al ser preguntado por este asunto este lunes tras participar en la reunión de la Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer.