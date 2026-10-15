Mérida registra 11 denuncias por no llevar casco y una sanción por falta de seguro en patinetes eléctricos

La Policía Local de Mérida ha registrado 11 denuncias por circular sin casco y una sanción por carecer del seguro obligatorio en Vehículos de Movilidad Personal (VMP) desde la entrada en vigor de la reforma del Reglamento de Circulación.

Estas actuaciones forman parte de los controles que desarrolla el consistorio para garantizar la seguridad vial y la convivencia entre los distintos medios de transporte. La vigilancia incluye tanto la documentación y las coberturas obligatorias como el cumplimiento de las medidas de protección exigidas.

El delegado municipal de Policía Local, Felipe González, ha insistido en la importancia de respetar la normativa para prevenir accidentes y lesiones graves. «Desde el Ayuntamiento trabajamos para que este reglamento se cumpla, el código de circulación y todas las ordenanzas en materia de tráfico», ha señalado.

Entre las principales novedades de la normativa figuran la edad mínima de 15 años para conducir estos vehículos, el uso obligatorio del casco y del chaleco reflectante durante la noche o en condiciones de escasa visibilidad, así como la obligación de llevar alumbrado permanentemente.

Además, a partir del 1 de octubre de 2027, los VMP deberán llevar alumbrado también durante el día. La normativa contempla igualmente la circulación por vías segregadas del tráfico a motor, como vías ciclistas o carriles bici, salvo que exista señalización que lo prohíba, recuerda el Ayuntamiento de Mérida.