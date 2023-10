La Junta aprueba la subida salarial del 0,5 por ciento para los empleados autonómicos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado el aumento de los salarios de los empleados públicos de la comunidad en un 0,5 por ciento en el mes de noviembre, con lo que el incremento salarial llega al 3 por ciento y tiene carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. Supondrá un desembolso de 12 millones de euros. Además, los empleados de la Administración General van a ver reflejada ya en la nómina del mes de octubre la Carrera Profesional de nivel 3, lo que supondrá una partida presupuestaria por parte de las arcas públicas extremeñas de 1,5 millones de euros hasta final de año.

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, se ha anunciado que, al igual que en la campaña anterior, se van a flexibilizar los requisitos para ganaderos y agricultores para acceder a las ayudas de la PAC. En cuanto a la decisión de ubicar en Torrejoncillo y no en Pescueza un centro para dependientes, la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga explica que el gobierno anterior pidió hasta 4 veces al municipio de Pescueza que solventara los trámites para realizar la inversión y no se hizo, por lo que han decidido este cambio para que no peligren 38 millones de euros y la construcción de otros centros en 7 localidades.