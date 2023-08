Guillermo Fernández Vara dice que le hubiera "encantado" no depender de ningún partido pero "la España de hace 20 o 30 años ya no existe"

El expresidente de la Junta de Extremadura y recién elegido vicepresidente segundo del Senado, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que le hubiera encantado no depender de ningún partido como hace 20 o 30 años, en referencia a los independentistas, pero considera que esa España ya no existe y hay que buscar acuerdos. Admite que la situación es compleja y aboga, desde el Senado, a trabajar desde la concordia como elemento básico. En cuanto a los extremeños en el Congreso y el Senado, la diputada del PSOE, Maribel García, será portavoz adjunta del grupo socialista en el Congreso y el senador popular, José Antonio Monago será portavoz adjunto del PP en el Senado. Estos cargos implican, si el titular no puede ejercer como tal, trabajar en las negociaciones con el resto de grupos, coordinar las comisiones o atender a los medios de comunicación, entre otras funciones.

NUEVAS CARAS

En esta XV legislatura que ayer arrancó con la toma de posesión de sus señorías, en el Congreso de los Diputados hay caras nuevas en el PSOE, las de Juan Antonio González, que ejerció de portavoz de la Junta de Extremadura y la de Begoña García Bernal , que ha sido consejera de Agricultura Desarrollo Rural, Población y Territorio. En el caso del Grupo Popular debutan tres como diputadas, la exvicepresidenta de la Junta Cristina Teniente, el exalcalde de Barcarrota Alfonso Macías y el concejal de Badajoz Antonio Cavacasillas. Respecto a la anterior legislatura, Vox pierde un diputado por Cáceres, pero renueva a su diputado por Badajoz que es Ignacio Hoces.