El Gobierno informará el miércoles a las CC.AA de la capacidad de acogida de menores migrantes de cada territorio

El Gobierno informará este miércoles 28 de mayo, en la Comisión de Infancia y Adolescencia, a las comunidades autónomas de la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados de cada territorio.

Este encuentro servirá para conocer la cifra de capacidad ordinaria del sistema acogida y descubrir las comunidades que están en sobreocupación y, por lo tanto, pueden solicitar la contingencia migratoria extraordinaria. Se declarará esta situación para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada en aquellas comunidades o ciudades autónomas cuyo sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas exceda en ocupación tres veces su capacidad ordinaria.

Posteriormente, la comunidad o ciudad autónoma afectada por sobreocupación solicitará la contingencia migratoria extraordinaria, que se aprobará después es un plazo máximo de cinco días naturales y será trasladada al conjunto de integrantes de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Dicha situación de contingencia migratoria extraordinaria determinará que se establezca por el órgano competente de la Administración General del Estado cuál será la comunidad o ciudad autónoma a la que se traslade para su ubicación a los menores extranjeros no acompañados.

Esta reunión, tal y como explicó la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, es el paso previo a la Conferencia Sectorial de junio, a la que las comunidades podrán llevar sus propuestas para cambiar los criterios que establece el real decreto-ley. "Tienen esa posibilidad, por supuesto. Se tiene que votar por unanimidad en la Conferencia Sectorial. Eso sí que es un requisito que viene contemplado en el real decreto", aseguró la ministra el miércoles en declaraciones a medios en el Congreso.

La última vez que el Ejecutivo se reunió con las comunidades autónomas fue el 5 de mayo en una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia extraodinaria, celebrada en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. En ella, debatieron durante alrededor de cuatro horas sobre el real decreto para el reparto de migrantes. Esta estuvo marcada por las críticas de las autonomías gobernadas por el Partido Popular por los criterios "arbitrarios y forzosos" aprobados por el Gobierno.

Precisamente, en este encuentro el PP denunció que en la Conferencia Sectorial extraordinaria no se permitió a las comunidades autónomas votar el real decreto de reparto de migrantes. Por su parte, la ministra defendió que el real decreto "no se vota porque ya está ratificado" por el Congreso de los Diputados y reprochó a los 'populares' que "no se puede votar lo que no se ha aportado" ya que no presentaron ninguna propuesta de modificación.

"Cero propuestas del PP en una Conferencia que se ha centrado en el bloqueo y no ha habido aportaciones de ningún tipo. Ha sido un debate largo en el que lamentablemente no hemos abordado lo que para nosotros es el asunto central que es la situación de crisis humanitaria en Canarias y Ceuta", manifestó Rego.