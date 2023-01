Extremadura New Energies considera que la última sentencia avala la explotación subterránea de la mina de litio y la Plataforma recuerda que hay otro recurso interpuesto

Extremadura New Energies valora positivamente la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cáceres en la que se ratifica el otorgamiento correcto del permiso de investigación “Ampliación de Valdeflorez” y la autorización del plan de restauración correspondiente. La sentencia, aseguran, deja claro en sus fundamentos que “la concesión del permiso de investigación no resulta incompatible con la normativa urbanística” y que ha lugar a iniciar en esa zona la boca del proyecto de mina subterránea, según el consejero delegado de Extremadura New Energies, Ramón Jiménez.

Muy distinto piensan desde la Plataforma salvemos La Montaña cuyo portavoz, Santiago Márquez, ha recordado en Onda Cero que hay otro recurso en el juzgado de lo Contencioso número dos de Cáceres y que, a su juicio, no hay lugar a una instalación industrial en ese paraje.