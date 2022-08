La decisión última sobre la concesión de la mina de Litio en Cáceres será de La Junta de Extremadura

El Consejo de Gobierno de La Junta ha aprobado un Decreto Ley de medidas urgentes para la regulación de los aprovechamientos de los recursos minerales del litio en Extremadura.

De facto del Decreto exige a cualquier empresa que quiera explotar el mineral del litio en Extremadura, que toda la cadena de valor de su transformación quede en Extremadura, y si no, no habrá concesión. Ese interés público haría que si no se cumple con lo marcado podría expropiarse la concesión y volverse a sacar a concurso público. La Junta cree que son medidas de sentido común y constitucionales.

Ahora mismo hay 14 expedientes relacionados con el litio, 6 resueltos, 5 permisos de investigación otorgados, 7 permisos en tramitación y 1 a la espera de la concesión de explotación, que sería Cañaveral. Respecto a la polémica con Valdeflorez en Cáceres, recuerda la consejera que no hay proyecto, que hasta ahora se ha denegado un permiso de investigación y se ha concedido otro con restricciones al proyecto cacereño, y que no hay cambios, aunque de facto la última palabra, no la tendrá el ayuntamiento como ha reiterado siempre la Junta, sino que la competencia última será de la propia administración regional, pudiendo recabar informes y consultas de administraciones implicadas, como el ayuntamiento de Cáceres

Este decreto ahora entra en tramitación parlamentaria y se espera que se apruebe durante el mes de septiembre.