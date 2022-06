Cruz Roja realiza actividades con refugiados en el Paseo de San Francisco de Badajoz para darles visibilidad

Hoy 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado. Desde Cruz roja se unen a las decenas de miles de personas que se suman cada año a las celebraciones de ACNUR para reconocer la contribución a la sociedad y tender puentes entre quienes huyen y quienes les acogen. Por ello Cruz Roja ha celebrado un acto en el Paseo de San Francisco de Badajoz donde se han concentrado unos 100 refugiados y sus familias que han compartido vivencias y testimonios e, incluso, había un especio de realidad virtual para saber como es sobrevivir en un campo de refugiados sirios. También presencia de refugiados de ucrania que, en un total de 40, se encuentran ahora en el albergue de Olivenza. También Cruz Roja acoge en Badajoz a otras 40 personas, sobre todo del África Subsahariana.

Gentes como la ucraniana Tatiana Reznik, de 54 años y que lleva dos meses en Olivenza con toda su familia y sus nietos. Salieron de cerca de Odesa el 6 de marzo, es profesora y el tiempo dirá que hacen en el futuro. Otro caso es el de Elimane Ndiaye, de 35 años, que tuvo que huir de Senegal por causas políticas y que ha dejado allí a sus padres, su mujer y dos hijos. Vino en una patera atestada a las islas Canarias, en un viaje indescriptible que desaconseja por completo y que no tuvo más remedio que hacer porque peligraba su vida. Fueron 7 días de los que los últimos tres estuvieron sin agua ni comida. Ahora espera los papeles de asilo y su sueño es tener trabajo y volver, si es posible. Otro es la de Tamar Soitsye, de 36 años, vino de Georgia hace dos años y medio y ha sido víctima de violencia de género. Tiene dos hijas y no se plantea volver porque no hay garantías para su integridad física. Tiene el permiso de asilo y trabaja en Badajoz de modista con un pequeño taller en casa. Ella dice que se siente muy bien aquí.

Por otro lado, la Junta de Extremadura ha reconocido y agradece la solidaridad que ha mostrado toda la sociedad extremeña, así como los municipios y corporaciones de todos los partidos políticos de la región para ayudar a la población ucraniana en los últimos meses. Destacan que somos una región que ha estado "a la altura" con Ucrania y que "no se va a olvidar del resto de países donde también existen serios conflictos".