Creex y Coeba condenan los "ataques" a empresarios de Don Benito y Villanueva por apoyar la fusión

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) y Coeba han mostrado este sábado su "rechazo tajante a los ataques que están recibiendo empresarios y empresarias de las localidades de Don Benito y Villanueva de la Serena por haber expresado su opinión favorable al proceso de fusión de los dos municipios".

Ambas organizaciones han expresado su solidaridad con estos empresarios y empresarias y se ponen a su disposición para cualquier cuestión que consideren oportuna en la defensa de su libertad de expresión, principio fundamental de nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho.

La discrepancia no solo es permisible en democracia, sino saludable por el contraste de opiniones y argumentos, pero siempre que se ciña a eso, a la expresión de argumentos, y no a insultos o amenazas, que son intolerables y no caben en nuestra sociedad. El único 'pecado' de estos empresarios y empresarias ha sido, tras un análisis, concluir que la fusión es un proceso que supondría beneficios para todos los ciudadanos, mejoras económicas, mayor dinamismo y, en fin, un avance social.

Tales argumentos pueden ser discutidos, pero siempre dentro de los límites del respeto. Lo otro es autoritarismo e imposición, es decir, lo contrario a la democracia.