La consejera de la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, se ha mostrado muy preocupada ante el riesgo de que la comunidad pierda 7 millones de euros de los Fondos FEDER no ejecutados en materia de Cultura y Turismo por el anterior ejecutivo. Así, lo ha dicho antes de comparecer en la comisión parlamentaria correspondiente para dar cuenta de las líneas generales de actuación de su departamento. También ha reprochado al anterior ejecutivo la gestión de los fondos Next Generation, que cuentan con unos 45 millones de euros destinados directamente a las entidades locales y de las que desconocen en la consejería "en qué momento están de su aplicación". Por otro lado, hay otros 30 millones del Next Generation gestionados directamente por la Junta de Extremadura distribuidos en 77 expedientes que, ha ironizado, no tendrían tiempo para tenerlos acabados "ni para el 2026". Por este motivo, y a fin de que no se pierdan estos fondos, se va a tratar de "reprogramar". En concreto, ha solicitado al Gobierno central unos cambios que permitan poner "rápidamente en funcionamiento" esos 30 millones de euros, encaminados a reducir el número de expedientes.