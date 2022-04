Alerta de los expertos ante la retirada de mascarillas en los interiores a partir del día 20 de Abril

El uso de mascarillas, dejará de ser obligatorias en interiores el 20 de abril, tras aprobarse el día antes en Consejo de Ministros. Manteniéndose, eso sí, su obligatoriedad en hospitales, residencias y transporte público.

Una medida en la que no existe una total unanimidad. El experto en enfermedades infecciosas y profesor de Patología Infecciosa en la Facultad de Medicina, Agustín Muñoz Sanz, habla en Onda Cero de gran error poner al mismo nivel al coronavirus con la gripe ya que, aunque convergen en algunos puntos, la covid-19 arroja miles de casos positivos a diario y no debe normalizarse. Sanz, por un lado, destaca como ventaja el alto número de vacunados, pero no estamos exentos de sufrir nuevas variantes por lo que tiene claro que la pandemia no ha acabado y nadie sabe cuando va a acabar. Mientras tanto aboga por seguir con las medidas que han demostrado que funcionan, entre ellas las mascarillas, además de la distancia de seguridad y la higiene.

También, Al respecto de la retirada del uso de mascarillas, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha defendido que en redes sociales que deberá hacerse un "uso responsable" de la misma en aglomeraciones o cuando se esté con personas vulnerables, por ejemplo, ya que "no significa que se prohíba" su utilización