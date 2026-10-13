El ahorro en planes de pensiones individuales en Extremadura creció un 3 % en 2025

El ahorro acumulado en los planes de pensiones individuales por los extremeños alcanzó los 1.343 millones de euros a cierre de 2025, lo que supuso un crecimiento del 3 %.

Según el Informe del Observatorio de Inverco, el ahorro medio por partícipe en Extremadura se elevó en 2025 hasta los 9.721 euros, un 5,4 % más que en 2024 (501 euros), por debajo de la media nacional.

Extremadura suma 138.195 cuentas de partícipes, el 13,1 % de su población (14,7 % de media nacional), 3.238 menos que el año anterior (-2,2 %).

El ahorro en planes de pensiones equivale al 4,8 % del Producto Interior Bruto (PIB) extremeño, frente al 5,7 % de la media nacional.

Los planes mixtos reúnen en la región el 69,0 % del ahorro, el mayor porcentaje de toda España (63,5 % de media nacional), mientras que los de renta fija el 14,7 %, los de renta variable el 12,8 % y los garantizados el 3,5 %.

Badajoz acumula un ahorro de 811 millones de euros en planes de pensiones y Cáceres, 531 millones, según el informe del Observatorio Inverco.