Unas 130 empresas se reúnen en la Feria Agroalimentaria Espiga en Badajoz, con Toño Pérez y Dani García como embajadores

Unas 130 empresas y 80 cocineros se darán cita desde este viernes, 16 de octubre, y hasta el día 20 en la III Feria Agroalimentaria Espiga, organizada por Caja Rural de Extremadura, que se celebra en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) con la celebración del XII Campeonato de España de cocina y repostería entre sus novedades, junto al refuerzo del carácter empresarial y profesional.

Una feria de este año alcanza su tercera edición, y que contará con dos referentes de la gastronomía española como embajadores, Toño Pérez, chef del restaurante Atrio que mantiene su vinculación con la feria desde su primera edición, junto a Dani García, que se incorpora este año para contribuir a reforzar su proyección nacional.

La programación incluye medio centenar de actividades, además de catas, degustaciones y demostraciones gastronómicas, entre las que figuran sesiones de cocina en directo, encuentros entre profesionales, charlas sobre gastronomía y producto, talleres infantiles y propuestas relacionadas con las rutas gastronómicas de Extremadura.

Uno de los principales atractivos será la presencia de reconocidos profesionales de la cocina, que compartirán sus experiencias y conocimientos con los asistentes. Así, el programa incluye una conversación intergeneracional entre Toño Pérez y jóvenes talentos como Rubén Mosquero, Josemi Martínez y Mercedes Rincón, así como una charla dedicada a los grandes maestros de la cocina española, con Pedro Larumbe, Salvador Gallego, Fernando Bárcena, Manuel Espada y Ernesto Osoro.

Otras figuras participantes son Pepa Muñoz, el cocinero portugués Óscar Geadas o los hermanos del restaurante Versátil en esta feria en la que se volverán a entregar algunos de los principales reconocimientos agroalimentarios de Caja Rural de Extremadura, dirigidos a poner en valor la calidad de los productos de la región y el trabajo de sus productores, como los Premios Espiga Queso, Cava, Jamón, Ternera de Extremadura y Corderex.

Una de las grandes novedades de esta edición será la celebración del citado Certamen Nacional de Gastronomía, organizado por la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España (Facyre) y que reunirá en Badajoz a profesionales de distintas comunidades.

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, han presentado este miércoles los detalles de esta cita con el sector agroalimentario y la gastronomía que cuenta con todos los espacios expositivos completos y que crece un 50 por ciento en superficie respecto a la edición anterior, hasta alcanzar los 6.000 metros cuadrados distribuidos en dos pabellones.

Al mismo tiempo, potencia su programación gastronómica, profesional y comercial y contará con la participación de todas las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de Extremadura, junto con empresas agroalimentarias, productores, profesionales de la hostelería y representantes de diferentes ámbitos de la cadena alimentaria.

PARTE PROFESIONAL Y LÚDICA

En su intervención, Urbano Caballo ha destacado las cerca de 130 empresas participantes en la feria y los 80 cocineros que tomarán parte en las actividades previstas durante estas cinco jornadas, en las que tendrán lugar actividades gastronómicas como catas, degustaciones, encuentros profesionales o propuestas para todos los públicos, a la par que ha señalado que Toño Pérez volverá a ser el embajador, como desde los inicios de esta cita, en esta ocasión junto a Dani García.

Asimismo, ha señalado la entrega de Premios Espiga en distintas variedades y que la "gran novedad" es la celebración del Concurso Nacional de Gastronomía, con unos 80 cocineros participantes que van a conocer los productos en origen y tendrán la oportunidad de contactar con los productores para poder comprarlos o llegar a acuerdos y contar así con estos en sus restaurantes.

También estarán presentes grandes cadenas de distribución y, en este sentido, ha puesto el acento en que, en colaboración con la Cámara de Comercio de Badajoz y Extremadura Avante, está prevista la celebración de una misión comercial inversa con más de 30 compradores nacionales e internacionales, 50 empresas extremeñas participantes y más de 600 reuniones comerciales previstas de 17