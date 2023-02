Imputados un hombre y una mujer de Mérida por denunciar falsos delitos

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaria de Policía de Mérida, procedieron los pasados día 26 y 30 de enero a la imputación de sendos delitos por simulación de delito a un hombre y una mujer.

En la primera denuncia, formalizada en el puesto de la Guardia Civil de Montijo, la supuesta víctima, hombre de 39 años de edad narró, cómo la madrugada del día 25 de diciembre de 2022 le habían sustraído el vehículo de su propiedad en la calle Almendralejo de Mérida.

En el segundo caso, fue una mujer de 66 años de edad, la que formalizo denuncia en la Comisaria de Mérida el día 30 de diciembre de 2022, por el hurto de un teléfono móvil valorado en 900€, cuando al parecer se encontraba en un bar de la localidad, aportando descripción física del presunto responsable del hecho.

De estos hechos se hizo cargo el grupo local de policía judicial de la Comisaría de Mérida, quienes tras la realización de diversas gestiones, como visualización de imágenes de grabación, de las zonas donde supuestamente se habían cometido los hechos, tomas de declaración de posibles testigos y víctimas, pudieron determinar que en ambos casos se trataba de una simulación de delito, con el único fin de cobrar las respectivas indemnizaciones del seguro y en el caso del vehículo, no hacerse cargo ni responsable de los daños ocasionados en el mobiliario urbano.

Los imputados son un hombre y una mujer de 39 y 66 años de edad, una vez finalizados ambos atestados se dio cuenta de todas las investigaciones a la Autoridad Judicial.