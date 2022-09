El Fondo Popular se celebra el 17 de septiembre en las Siete Sillas

El delegado de Deportes, Felipe González, ha presentado la XXVI edición del Fondo Popular Ciudad de Mérida, una de las pruebas deportivas más emblemáticas de la ciudad, que se celebrará el sábado 17 de septiembre, a partir de las 18,30 horas, con salida y meta en el Parque de las Siete Sillas, organizado por el Club de Atletismo Mitreo.

Esta prueba está enmarcada en el Circuito de Carreras Populares impulsado por la Diputación Provincial de Badajoz, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida, con la colaboración de la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, de la Asociación Deportiva de Atletas Populares de Mérida y está contemplada en el calendario Oficial de Pruebas de la Federación Extremeña de Atletismo.

González ha felicitado al Club por los grandes éxitos deportivos que están cosechando “y que van poniendo el nombre de Mérida por toda España, y sobre todo el trabajo con la cantera del atletismo en nuestra región”.

Con esta prueba deportiva se abre el último cuatrimestre de eventos de la ciudad “un año muy cargado de eventos deportivos muy importantes y que ahora encara la recta final del año con importantes eventos que quedan por celebrarse” ha señalado González.

El Fondo Popular es una prueba de carreras que discurren por uno de los entornos emblemáticos de la Capital Autonómica, con inicio en el Parque de las

Sietes Sillas, y discurriendo por el Puente Romano, Paseo de Roma, Avenida José Fernández López, calle del Ferrocarril, paso subterráneo peatonal bajo vía del ferrocarril, Parque del Acueducto de Los Milagros hasta puente peatonal, parque del Acueducto de Los Milagros hasta puente romano sobre el Albarregas, Parque del Albarregas, Calle César Lozano, Calle del Ferrocarril, Avenida José Fernández López, Puente de Lusitania y Parque de las Siete Sillas.

La presidenta del Club Atletismo Mitreo, Sole Diez-Madroñero, ha explicado que “la prueba va dirigida a personas de todas las edades, desde los más pequeñitos que tienen que realizar la carrera acompañados de sus padres, hasta aquellas personas mayores, hombres y mujeres, que no quieren dejar de practicar su deporte favorito, correr y disfrutar corriendo”.

La prueba, que es puntuable para el circuito de Carreras Urbanas de la Diputación de Badajoz, consta de 4 circuitos urbanos, con diferente distancia cada uno de ellos y diseñados para cada una de las categorías que participan en el evento.

De esta manera, habrá un circuito según la categoría, siendo el más largo el de 10.000 metros para la categoría Absoluta Master A, B, C. disminuyendo según las categorías. Las inscripciones ya están abiertas hasta el 14 de septiembre, de forma on line, en www.cronofinisher.com, o presenciales en Confitería ISI; en la calle Suárez Somonte, Deportes Pirron Sport, en Alonso Zamora Vicente y la tienda Her, en la calle Almendralejo, siendo el coste de la inscripción de 5 euros, mientras que para chupetines y prebenjamines es de 1 euro.

Los dorsales se entregarán en la sede del Club de atletismo Mitreo, en la Avda de la Constitución, el 16 de septiembre, de 18 a 22 horas y el día 17 de septiembre, en el Parque de las Siete Sillas, una hora y media antes del comienzo de la prueba.

La organización ha establecido trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría excepto para los más pequeños que recibirán una medalla cada uno, además, todos los inscritos tendrán una bolsa del corredor.

