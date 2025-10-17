Un concierto de Bulo da el pistoletazo de salida del II Festival de Música y Cine 'Cinebeat' en Mérida

La segunda edición del festival de música y cine Cinebeat ha arrancado este pasado jueves, día 16, en el Templo de Diana de Mérida con "éxito apabullante" de público, según la organización.

La banda liderada por el guitarrista Woody Amores que, junto a Lorenzo, ambos de la última formación de Robe, han formado un grupo de músicos extremeños, han ofrecido su primer directo como Bulo.

Cientos de seguidores se han amontonado frente al milenario escenario para disfrutar de los primeros temas de la nueva banda extremeña, que ha tocado canciones del que será su primer álbum de estudio.

Antes de ellos, han tocado Hombre Tigre, como vencedor del concurso a Mejor Concierto de Cinebeat 2024, que le ha dado acceso a tocar en este lugar emblemático en el concierto inaugural de esta edición. Los cacereños han interpretado, durante una hora, todo su repertorio de hitazos.

Por otro, la banda granadina Srta. Trueno Negro, una de las más prolíficas de Granada, ya que J, vocalista de Los Planetas, ha colaborado mucho con ellos últimamente y, su batería, Roberto, natural de Cáceres, fue el batería titular en la última gira de Super8 de la mítica banda indie, deslumbraron con su pop melódico.

Además, entre concierto y concierto, ha habido actividades paralelas. En el primer acto, se ha realizado una charla con dos de los tres escritores del libro 'No sonamos mal', que cuenta la historia de superación, reinvención y esplendor de varios grupos de la escena independiente del país.

Algunos de los citados en el libro son de sobra conocidos, como Carolina Durante, Depresión Sonora, Alcalá Norte o extremeños como El Buen Hijo, Extremoduro o DMBK.

Los escritores Enrique Zamorano y Víctor Terrazas, han dado su propia visión de la elaboración de esta incesante investigación junto al moderador, Borja Morais, la gestora cultural Montse Tudela y el director del festival, Ángel Briz.

En otro intermedio, se ha realizado una masterclass en vivo, llevado a cargo por los integrantes de los Black Maracas, que ayudaron a varias voluntarias que han salido a realizar pruebas y tocar los diferentes instrumentos.