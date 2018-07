Comienza la temporada de setas con diferentes actividades en Mérida

Las primeras actividades tendrán lugar el próximo lunes 29 de octubre, habrá conferencias y exposiciones.

Además Mérida tendrá un concurso infantil entre los colegios de la ciudad. El presidente de la sociedad micológica de Extremadura, Ramón González ha señalado que también se realizarán actividades en el instituto Albarregas de la capital autonómica.

Entre los consejos dados por este experto; no arrasar y coger setas que no se vayan a comer, ya que cumplen una función importante en el ecosistema y no consumir aquellas que no se conozcan o de las que se tengan dudas.