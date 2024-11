El Ayuntamiento de Mérida lanza una campaña contra la violencia sexual dirigida a los jóvenes con motivo del 25N

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el cual se conmemora cada 25 de noviembre, el Ayuntamiento de Mérida ha diseñado una campaña dirigida a los jóvenes de entre 14 y 30 años que estará centrada en la violencia sexual.

El motivo de focalizarla en este tipo de violencia tiene que ver con que, según ha insistido este viernes en rueda de prensa en Mérida la delegada de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Ana Aragoneses, este tipo de violencia de género constituye un delito que "no ha dejado de aumentar desde que se dispone de estadísticas oficiales".

Así, tras lamentar el aumento en un 6,9 por ciento de las denuncias por violación en el primer trimestre de 2024 frente al de 2023, a nivel nacional, la delegada ha advertido que en Mérida también "han aumentado los casos de agresiones sexuales significativamente", habiendo una "especial incidencia" durante los periodos festivos.

Bajo el lema "actúa, respeta, cuida. No seas cómplice", el ayuntamiento ha apostado este año por lanzar el festival 'Conmigo no cuentes', un "evento inventado" en el que se señalan distintas formas de violencia sexual relacionadas principalmente con los periodos festivos, y con la cual se persigue el objetivo de que "la cultura de la violación no sea cabeza de cartel de las fiestas".

Con ella se busca, además, "sensibilizar, prevenir y educar", al tiempo que se desmontan mitos que "perpetúan la cultura de la violación" y se promueven relaciones "igualitarias y respetuosas", ha insistido Aragoneses.

Persiguiendo un "enfoque innovador" que se adapte al lenguaje propio de los más jóvenes, la delegada ha explicado que la campaña sigue una temática "festivalero-festiva" que se divulgará con cartelería y contenidos para redes sociales, como vídeos que irán saliendo a lo largo de la próxima semana.

Así, han sido elaborados mensajes con los cuales "apartar de la cultura de la violación y la violencia sexual" a los jóvenes, mientras que para ellas se han diseñado mensajes "de seguridad y empoderamiento".

CIFRAS Y UNA DECLARACIÓN SIN VOX

De cara a la jornada de este próximo 25 de noviembre, todos los partido políticos, a excepción de Vox, firmarán este viernes en el pleno municipal emeritense una declaración conjunta para reafirmar su "compromiso" con la lucha por la igualdad, la dignidad y la no violencia hacia las mujeres.

"Corresponde a toda la sociedad, como parte de un esfuerzo colectivo, la tarea de transformar las estructuras que perpetúan el machismo y la desigualdad", ha remarcado Aragoneses reivindicando como "imprescindible" la unión de población civil e instituciones para condenar la violencia machista "en todas sus manifestaciones".

Tras señalar que desde el año 2003 en España han sido asesinadas "más de 1.285 mujeres" a manos de sus parejas o exparejas, y 40 a lo largo del ejercicio en curso, la delegada ha precisado que desde la Oficina de Igualdad de la capital autonómica se han contabilizado, entre enero y noviembre, un total de 77 mujeres víctimas de violencia machista.

Del mismo modo, en el Punto de Atención Psicológica son 137 las mujeres a las que se está atendiendo y 80 las que, desde abril, están recibiendo asistencia gracias al refuerzo puesto en marcha "debido a la abundante demanda" recibida.

ACTIVIDADES POR EL 25N

Durante su intervención, Aragoneses ha avanzado que, un año más, el Gobierno local se sumará a la concentración convocada este próximo lunes, 25 de noviembre, a las 19,00 horas en la Plaza de España, celebrándose posteriormente una manifestación en el Templo de Diana, donde se dará lectura a un manifiesto y se realizará una performance.

El ayuntamiento ha pedido a los asistentes concurrir a la cita con colores negros u oscuros, avisando que, en caso de lluvia, la lectura del manifiesto se llevará a cabo en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida.

También pondrá en marcha actividades como una charla-debate sobre la pornografía como "escuela de violencia sexual" que tendrá lugar el día 27 en el Centro Cultural Alcazaba, la cual estará a cargo de la investigadora y filósofa Mónica Alario.

Al día siguiente, se proyectará en el mismo centro cultural el cortometraje 'MIA', celebrándose, a renglón seguido, una mesa abierta de intercambio sobre la violencia sexual en entornos digitales.

En los centros de mayores del Calvario, Trajano, Zona Sur y Reyes Huertas se realizarán cuatro acciones teatrales previstas para los días 25, 26 y 27 del presente mes.

Por último, el día 1 de diciembre se representará en el Teatro María Luisa 'Arroz Pasao', obra de Javier Llanos que narra una historia de intriga sobre mujeres que han sufrido la explotación pública de su intimidad en medios de comunicación y redes sociales, siendo también una historia que muestra la relación de los hombres con la pornografía.